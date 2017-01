México negociará com Trump sem medo, diz chanceler

O México negociará com grande “segurança” e “sem medo” com o próximo presidente americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira Luis Videgaray, que dias atrás assumiu a chancelaria após renunciar em setembro a pasta da Fazenda por ter organizado a polêmica visita do republicano.

Videgaray liderou nesta segunda-feira um encontro anual com cônsules e embaixadores mexicanos, diante dos quais advertiu que o mundo inteiro inicia o ano com uma “incógnita em torno da chegada do novo presidente dos Estados Unidos”.

Com Trump, “vamos negociar com uma grande segurança em nós mesmos, sem medo, sabedores da importância que tem o México para os Estados Unidos no econômico, no social e no político”, disse Videgaray.