México inicia consulta de 90 dias com setor privado sobre Nafta

Cidade do México – O México iniciará uma consulta de 90 dias com o setor privado e outros para fixar os parâmetros para a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), afirmou nesta quarta-feira o Ministério das Relações Exteriores do país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu esvaziar o acordo de livre comércio se não puder reformulá-lo para beneficiar os interesses dos EUA.

A consulta continuará após as negociações começarem, disse o governo, acrescentando que os EUA vão realizar uma consulta interna similar.