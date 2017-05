México e EUA combatem droga 50 vezes mais potente do que heroína

Os governos de Estados Unidos e México estão “profundamente comprometidos” com combater a ameaça do fentanil, um fármaco opioide 50 vezes mais potente do que a heroína que está “devastando comunidades” em todo o território americano – anunciou a embaixadora americana na capital mexicana, nesta terça-feira.

O fentanil é um potente analgésico, altamente viciante, que costuma ser prescrito com receita para pacientes com câncer.

Seus efeitos e seu baixo custo (mais barato do que a heroína) acabaram transformando-o em uma das drogas sintéticas da moda. Segundo as autoridades, existe uma “epidemia” nos Estados Unidos.

Está “causando um número de overdose sem precedentes e matando pessoas de todas as idades”, explicou a diplomata Roberta Jacobson, na abertura de uma conferência de especialistas químicos e forenses de ambos os países sobre essa substância.

Desse encontro, que vai até quarta, participam especialistas da Agência Antidrogas Americana (DEA, na sigla em inglês) e da Agência de Investigação Criminal do México.

“Apenas nos Estados Unidos, no ano de 2015, mais de 33.000 pessoas morreram por overdose por opioides. Isso representa um aumento de 72%, em relação ao ano anterior. Tudo indica que os dados para os anos 2016 e 2017 mostrarão dados ainda maiores”, completou Jacobson.

O astro do pop americano Prince faleceu no ano passado por overdose de fentanil, droga consumida por ele para aliviar uma dor crônica.