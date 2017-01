México diz estar aberto para negociar com os EUA

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, disse nesta quarta-feira que o México buscará negociar questões como comércio, segurança e imigração com a administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não pagaria por um muro na fronteira com os EUA.

Peña Nieto, que falou para uma assembleia de diplomatas estrangeiros, disse que iria continuar a promover a livre integração de mercado na América do Norte.

O México investirá em uma fronteira mais segura, mas não em um muro, acrescentou, mas os EUA dividem a responsabilidade sobre a imigração e devem trabalhar para impedir o fluxo de armas ilegais para o sul.