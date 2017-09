México decreta 3 dias de luto em homenagem a vítimas do terremoto

Cidade do México – O presidente do México, Enrique Peña Nieto, decretou nesta quarta-feira três dias de luto nacional em homenagem às vítimas do terremoto que atingiu o centro do país na terça-feira e causou pelo menos 225 mortes.

A presidência informou a decisão do governante através da rede social Twitter, enquanto as buscas de sobreviventes continuam nas áreas afetadas.

Durante toda a noite, as equipes de resgate e as forças de segurança participaram dos trabalhos de remoção de escombros juntas a milhares de cidadãos.

“O presidente decretou três dias de luto nacional em homenagem às vítimas do tremor. O México compartilha a sua pena”, informou a presidência.

O número de mortos pelo terremoto de 7,1 graus na escala Richter já chega a 225, segundo o último balanço do coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.

Os dados ainda são preliminares, pois em muitos edifícios derrubados continuam as tarefas de resgate e a quantidade de desaparecidos ainda é incerta.

O tremor ocorreu às 13h14 (hora local; 15h14 GMT) de terça-feira, exatamente 32 anos depois do poderoso tremor de 19 de setembro de 1985, de 8,1 graus, que deixou milhares de mortos na capital.