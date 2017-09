México cancela oferta de ajuda ao Texas após grande terremoto

Cidade do México – O México retirou sua oferta de ajuda às vítimas do furacão Harvey no Estado norte-americano do Texas devido às exigências impostas por um grande terremoto ocorrido no final da semana passada aos seus serviços de emergência, informou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado nesta segunda-feira.

O governo do México se ofereceu para enviar alimentos, camas, geradores, cozinhas ambulantes e médicos depois que as chuvas torrenciais do Harvey inundaram grandes partes de Houston.

Mas o tremor que abalou o sul mexicano na quinta-feira matou ao menos 96 pessoas e deixou cerca de 2,5 milhões necessitadas de ajuda.

O furacão Katia também assolou o Estado de Veracruz, no Golfo do México, neste final de semana, e as chuvas fortes sobrecarregaram os serviços de emergência.

“Dada esta circunstância, o governo mexicano canalizará todo o apoio logístico disponível para servir as famílias e comunidades afetadas no território nacional”, disse o comunicado da chancelaria mexicana.

As relações entre o México e os Estados Unidos estão abaladas devido às ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de limitar o comércio com a segunda maior economia da América Latina e à sua exigência de que o vizinho pague por um muro na fronteira para impedir a entrada de imigrantes e traficantes de droga.

O ministério observou que a embaixada dos EUA levou nove dias para responder à oferta mexicana formal de ajuda em 28 de agosto e que “só uma certa ajuda logística” foi aceita.

A embaixada norte-americana no México não respondeu de imediato a um pedido de comentário.