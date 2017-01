Metrô é suspenso e escolas são evacuadas após tremores em Roma

Roma – As autoridades da Itália suspenderam o serviço de metrô em Roma e alunos e funcionários tiveram que ser retirados de algumas escolas da capital depois que três terremotos sacudiram o centro do país nesta quarta-feira.

A empresa Atac, que gerencia o transporte público em Roma, afirmou em mensagem no Twitter que o serviço foi suspenso nas linhas A e B do metrô e que alguns ônibus foram colocados à disposição dos cidadãos.

Segundo a Atac, o serviço permanecerá interrompido até que sejam feitas todas as comprovações pertinentes.

Além disso, algumas escolas da capital foram evacuadas, segundo a imprensa local.

A prefeitura de Roma informou que convocou uma reunião de emergência do Centro Operacional Comunal e que iniciou a verificação das condições nas quais se encontram alguns edifícios públicos e escolas.

Além disso, o órgão municipal acrescentou que patrulhas da polícia local da cidade estão verificando a situação após os tremores e também confirmou que o serviço em toda a rede do metrô está suspenso para que sejam feitas “as observações técnicas oportunas”.

Estas são medidas preventivas para permitir que as autoridades comprovem se as estruturas não sofreram danos com os tremores.

Às 10h25 locais (7h25 de Brasília), aconteceu o primeiro terremoto, de magnitude 5,3 na escala Richter, enquanto o segundo foi sentido às 11h14 locais (8h14 de Brasília), de magnitude 5,4, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano.

Ambos aconteceram nas regiões de Lácio, Abruzzos e Marcas, e também em Roma, e foram seguidos por outra réplica, de magnitude 5,3, poucos minutos depois.

Após os terremotos, a empresa pública que administra a infraestrutura ferroviária no país suspendeu o serviço de trens na área afetada, também para realizar as verificações necessárias.