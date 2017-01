Merkel: UE está frente a “grandes desafios” internos e externos

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, advertiu nesta sexta-feira que a União Europeia (UE) se encontra perante “grandes desafios” tanto internos como externos, e pediu coesão a todos os Estados-membros e instituições para enfrentá-los.

Em um pronunciamento ao lado do presidente da França, François Hollande, de visita em Berlim para preparar a próxima cúpula da UE, Merkel afirmou que “estamos em uma situação em que a União Europeia está perante grandes desafios internos e externos. Ambos concordamos em nossa convicção de que só poderemos enfrentá-los conjuntamente”.

Na mesma linha, Hollande ressaltou a necessidade de construir “uma Europa nova em um mundo incerto”, e ressaltou o particular papel que devem assumir França e Alemanha, não porque queiram impor-se aos demais sócios comunitários, mas porque têm “essa responsabilidade histórica”.

Merkel se referiu tanto ao resultado do referendo britânico e a “profunda ruptura” que representará a saída do Reino Unido do bloco, como à necessidade de que os membros da UE se mantenham “unidos e ambiciosos” na defesa “das sociedades livres”.

“As ameaças à Europa não são apenas externas”, advertiu, por sua vez, Hollande para destacar o risco dos populismos e extremismos no continente.

Frente a eles, é preciso dirigir-se à sociedade e dizer que seus valores e seu futuro são decididos na UE: “Hoje mais que nunca a Europa deve ser política”, declarou o presidente francês.

Além disso, Merkel reconheceu que há problemas que podem ser melhor resolvidos em nível local ou regional, mas destacou a fortaleza da UE para enfrentar questões globais como o comércio ou a mudança climática.

Após um almoço na sede da chancelaria, Merkel e Hollande visitarão a praça de Berlim onde aconteceu o atentado jihadista de dezembro do ano passado, onde morreram 12 pessoas após um caminhão invadir um mercado natalino.