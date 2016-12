Merkel transmite suas condolências a Putin por acidente aéreo

Berlim, 25 dez (EFE).- A chanceler alemã, Angela Merkel, transmitiu neste domingo ao presidente russo, Vladimir Putin, suas condolências pelo acidente do avião Tu-154 que, com 92 pessoas a bordo, caiu hoje no Mar Negro quando se dirigia à Síria.

“Seus pensamentos estão com os parentes das múltiplas vítimas”, afirmou em comunicado a vice-porta-voz do Executivo alemão, Ulrike Demmer.

O ministro das Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, manifestou também a “profunda tristeza” pela “terrível catástrofe” do acidente aéreo, em outro comunicado.

No avião acidentado viajavam militares, 9 jornalistas russos e 64 integrantes do coro e conjunto de dança Alexandrov, do Exército russo, que iam participar das festividades de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, onde Rússia tem desdobrada um agrupamento de aviões de guerra.

O Tu-154 tinha decolado às 5h20 local (0h20, em Brasília) do aeroporto de Sochi, no sul da Rússia, e poucos minutos depois, quando tomava altura, caiu nas águas do Mar Negro, a poucos quilômetros do litoral.

O avião, com capacidade para até 180 passageiros, procedia de Moscou e tinha feito escala no aeroporto de Sochi para reabastecer.

EFE