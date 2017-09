Merkel oferece apoio a agenda de reformas de Macron

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ofereceu apoio à agenda econômica da França, que vem sendo implementada pelo presidente Emmanuel Macron.

Ela reconheceu que as reformas nem sempre são fáceis de serem conduzidas e podem levar tempo para mostrar resultados.

Macron deseja impulsionar a economia ao mudar as regras trabalhistas rígidas da França para facilitar a contratação e demissão de trabalhadores.

O líder enfrenta resistência dos sindicatos e viu sua popularidade cair.

Merkel afirmou, depois do encontro com o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, que o plano de reforma “é importante e acabará por produzir bons resultados para as pessoas na França”, mesmo que os resultados não venham imediatamente.

Fonte: Associated Press.