Merkel diz que vitória de Macron em eleição é “voto por reformas”

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, chamou a vitória do partido do presidente da França, Emmanuel Macron, no primeiro turno das eleições parlamentares de um “forte voto por reformas”.

Projeções de resultado após o primeiro turno das eleições no domingo mostram que o partido de Macron deve derrotar os principais partidos tradicionais da França e garantir uma forte maioria parlamentar para impulsionar suas reformas pró-mercado.

“Chanceler Merkel: Meus sinceros parabéns a Emmanuel Macron pelo grande sucesso de seu partido no primeiro turno eleitoral. Forte voto por reformas”, tuitou o governo alemão.