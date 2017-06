Merkel diz que está pronta para negociações sobre Brexit

Cidade do México, 10 (AE) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou esperar que sejam iniciadas as conversas entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a saída do país do bloco dias após os britânicos formarem um novo governo. Após uma derrota nas eleições da quinta-feira, a premiê do Reino Unido, Theresa May, deve formar uma coalizão para seguir no poder e negociar o chamado Brexit com a UE.

Merkel falou durante visita ao México. Em entrevista coletiva ao lado do presidente Enrique Peña Nieto, Merkel disse que discutiu com o anfitrião dois assuntos sensíveis para o país latino-americano: o assassinato de jornalistas e a grande quantidade de desaparições. A chanceler afirmou ter ficado satisfeita ao escutar as medidas oficiais tomadas para proteger os jornalistas. Seis profissionais da imprensa já foram assassinados no México neste ano.

Peña Nieto e Merkel também disseram estar otimistas sobre a renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês). O acordo que envolve México, Estados Unidos e Canadá será revisto, diante da exigência do presidente americano, Donald Trump.

O presidente mexicano disse ainda esperar que antes do fim do ano seja fechado um pacto “global” entre o México e a União Europeia. Merkel realiza visita de dois dias ao México, que termina neste sábado.