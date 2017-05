Merkel diz que deseja cooperação próxima com francês Macron

AACHEN, Alemanha (Reuters) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse neste sábado que deseja ter uma cooperação próxima com o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, e que os dois países farão de tudo para dar forma à política europeia.

“Nós faremos de tudo não apenas para ajudar a França, mas também para dar forma ao caminho europeu com a França”, disse Merkel na cidade de Aachen, perto da fronteira com a Bélgica.

Macron irá se reunir com Merkel em Berlim na segunda-feira, um dia após tomar posse, com o objetivo de reforçar a importância do relacionamento da França com a Alemanha para o relançamento do projeto europeu.