Merkel diz estar aberta a negociações de coalizão com partidos

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que sua aliança conservadora irá sondar possibilidades de coalizão com os pró-mercado Democratas Livres (FDP) e com os Verdes, assim como com o até agora relutante partido de centro-esquerda Social-Democrata.

“Eu acho que todos os partidos… têm uma responsabilidade de garantir que vai haver um governo estável”, disse Merkel a repórteres, depois que seu bloco conservador CDU/CSU venceu a eleição de domingo, mas com seu pior resultado desde 1949.

Merkel acrescentou que políticas orçamentárias sustentáveis e a segurança interna serão prioridades para os conservadores nas iminentes negociações de coalizão.