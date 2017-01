Merkel deve conversar com Trump sobre Rússia no sábado, diz fonte

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, deve conversar no sábado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tendo como foco a Rússia, disse nesta sexta-feira à Reuters uma fonte próxima às negociações para o diálogo.

A fonte não disse se Trump pode buscar conversar com Merkel sobre a retirada de sanções norte-americanas impostas à Rússia em resposta à intervenção na Ucrânia, como sugeriram reportagens na mídia norte-americanas durante a noite.

Mas a fonte deixou claro que se tal medida for tomada por Trump, a União Europeia não iria necessariamente seguir a decisão de Washington, uma vez que as sanções da UE continuam atreladas à implementação do acordo de paz de Minsk.