Merkel afirma que Macron é a esperança de franceses e europeus

A chanceler alemã, Angela Merkel, estimou nesta segunda-feira que o novo presidente francês Emmanuel Macron é a esperança “de milhões de franceses e de muitas pessoas na Alemanha e na Europa”.

“Emmanuel Macron liderou uma campanha pró-europeia corajosa, defende a abertura para o mundo e é fortemente a favor da economia social de mercado”, declarou em uma coletiva de imprensa em Berlim, onde comemorou sua “vitória magnífica”.

“Desejo a ele, assim como aos franceses, todo o sucesso que se possa imaginar”, acrescentou.

Aproveitando que a França comemora nesta segunda-feira a vitória sobre a Alemanha nazista em 8 de maio de 1945, Merkel lembrou que os dois países “têm desenvolvido ao longo de décadas uma sólida amizade”, que tornou-se “a pedra angular da política alemã”.

“Sabemos que a Alemanha e a França estão ligadas por um destino comum”, continuou a chanceler, que telefonou ao novo presidente francês no domingo à noite, depois de sua vitória contra a candidata da extrema-direita Marine Le Pen.

“Nós coordenamos as nossas abordagens e avançamos tanto quanto possível, com um passo comum para o bem de nossos dois países, mas também para o bem da Europa e é exatamente o espírito que espero” no trabalho com Macron, acrescentou.

No domingo à noite, Merkel saudou o compromisso de Macron “durante a campanha eleitoral em favor de uma União Europeia unida e aberta ao mundo”, segundo seu porta-voz, Steffen Seibert.

Também indicou que, para a chanceler, o voto francês constituiu um “apoio claro para a Europa.”