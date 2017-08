Menino de 7 anos morreu nos atentados da Espanha

O menino britânico-australiano de 7 anos Julian Cadman, cujo avô fez um apelo desesperado para encontrá-lo após o atentado de Barcelona, morreu em consequência dos ferimentos, informou neste domingo a Proteção Civil da Catalunha.

“Foram identificadas mais três vítimas fatais do atentado de Barcelona através do DNA. Trata-se de uma pessoa com dupla cidadania australiana e britânica, uma pessoa italiana e outra belga”, anunciou o departamento do governo regional, em referência ao menino, cuja mãe está ferida, e outras duas vítimas fatais, que estão entre as 14 dos ataques em Barcelona e Cambrils.

A família do menino divulgou uma mensagem emocionada: “Julian era um membro muito amado e adorado da família. Enquanto aproveitava uma visita a Barcelona com sua mãe, Julian foi tristemente tirado de nós”.

“Ele tinha muita energia, era divertido e travesso, sempre nos fazia sorrir. Nós somos abençoados por que o tivemos em nossas vidas”, afirma a nota, que agradece “a todos que ajudaram na busca por Julian”.

O governo britânico informou que está auxiliando a família.

Após a identificação das três vítimas, apenas dois mortos ainda não foram identificados. Além do menino, morreram no atentado uma pessoa de nacionalidade belga, duas de nacionalidade italiana, um americano, dois portugueses – cujos corpos foram entregues neste domingo à família – e cinco espanhóis.