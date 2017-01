Menina síria que tuitava sobre o horror da guerra ganha nova vida

Com apenas 7 anos de idade, Bana Alabed ficou conhecida no mundo inteiro através do Twitter. E o motivo é incrivelmente triste. Pela rede social, ela mostrava os horrores da guerra na Síria e ficou conhecida como uma espécie de Anne Frank contemporânea.

Hoje, a menina já acumula mais de 360 mil seguidores e continua tuitando sobre sua realidade, mas o cenário é outro. Ela e a família conseguiram se mudar para a Turquia, onde finalmente vivem em paz.

Agora, ao invés de compartilhar imagens chocantes, como essa em que mostra os destroços de sua casa, ela fala a respeito de sua nova vida.

This is our house, My beloved dolls died in the bombing of our house. I am very sad but happy to be alive.- Bana pic.twitter.com/9i0xxJrQtD — Bana Alabed (@AlabedBana) 29 de novembro de 2016

“Essa é a nossa casa. Minhas amadas bonecas morreram no bombardeio da nossa casa. Eu estou muito triste, mas feliz por estar viva.”

Confira aqui alguns dos tuítes emocionantes da nova vida Bana:

No more bombing.. I have 20 days of peace in my life. I thought the world was just like Aleppo & bombing was normal pic.twitter.com/sBx1jwRpIe — Bana Alabed (@AlabedBana) 14 de janeiro de 2017

“Sem mais bombas.. Eu tenho 20 dias de paz em minha vida. Eu achava que o mundo era simplesmente como Aleppo e que bombardeios eram normais.”

This is my brother Noor. After being in war for his whole life, he enjoys peace now. pic.twitter.com/t6HIY8VdSG — Bana Alabed (@AlabedBana) 9 de janeiro de 2017

“Esse é o meu irmão Noor. Depois de passar a vida toda na guerra, ele agora está tendo paz.”

They use to hide from the bombs. We are not hiding anymore. Peace is very new to us & we love everything right now. pic.twitter.com/t9xEoDnjiG — Bana Alabed (@AlabedBana) 15 de janeiro de 2017

“Eles costumavam se esconder das bombas. Nós não estamos mais nos escondendo. A paz é algo muito novo para nós e a gente está amando tudo agora.”

Finally I can get the sweet of my choice. pic.twitter.com/N3DKYyXZpJ — Bana Alabed (@AlabedBana) 16 de janeiro de 2017

“Finalmente posso escolher doces.”

“Paz. Paz. Paz. Paz. Paz por todo lado. Paz. Paz em todo lugar.”