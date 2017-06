Melhor acordo possível do Brexit é prioridade, diz Elizabeth II

Londres – A rainha Elizabeth disse nesta quarta-feira que a prioridade do governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, é garantir o melhor acordo do Brexit possível para o Reino Unido, e que o governo vai buscar o maior consenso possível sobre os termos de saída do país da União Europeia.

Dirigindo-se ao Parlamento para definir o programa de May, a rainha disse que o governo vai introduzir uma “grande revogação de leis” para converter leis da União Europeia em leis britânicas, e que também vai incorporar novas políticas sobre imigração, sanções internacionais, segurança nuclear, agricultura e pesca.

“A prioridade do meu governo é garantir o melhor acordo possível à medida que o país deixa a União Europeia”, disse a rainha aos parlamentares.

“Meus ministros estão comprometidos a trabalhar com o Parlamento, com administrações descentralizadas, empresas e outros para construir o consenso mais amplo possível sobre o futuro do país fora da União Europeia”.