Melania Trump faz turismo na Eslovênia decolar

Liubliana – O número de turistas na Eslovênia cresceu 8 por cento em março na comparação anual, estimulado em parte pelo fato de que a nova primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, nasceu no país.

O número de estadias noturnas na Eslovênia por turistas norte-americanos saltou 30,6 por cento, enquanto o número de turistas domésticos cresceu em 22,5 por cento, informou a agência de estatísticas do país nesta quinta-feira.

Analistas disseram que o número de turistas domésticos reflete a melhora nas condições econômicas na Eslovênia, um país que evitou por pouco um plano de resgate internacional para seus bancos em 2013, mas que espera um crescimento econômico de 3,6 por cento esse ano, contra 2,5 por cento em 2016.

A taxa de desemprego caiu para 10,2 por cento em março, contra 12 por cento no mesmo mês no ano passado.

A agência de estatísticas também afirmou que o sentimento de negócios em maio chegou a 9,5 pontos, menor do que em abril, mas 5,7 pontos a mais do que há um ano, principalmente devido a maior confiança entre consumidores e no setor de serviços.