May sofre pressão para suavizar Brexit em meio a impasse político

Londres – O Partido Conservador da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, retomou nesta quarta-feira as conversas sobre um acordo para aumentar sua força no Parlamento, enquanto a premiê enfrenta uma batalha a respeito de sua estratégia para a desfiliação britânica da União Europeia, a poucos dias do início das conversas formais de separação.

Enquanto o Reino Unido entra em seu sexto dia de turbilhão político, a equipe de May continua a conversar com o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP) para tentar conquistar seu apoio no Parlamento, já que May não obteve uma maioria parlamentar na eleição de quinta-feira.

Mas um incêndio fatal em um edifício de Londres pode adiar o anúncio de qualquer acordo, relatou Norman Smith, repórter de política da BBC, que ainda disse que as negociações do Brexit também podem ser adiadas.

A aposta eleitoral fracassada de May a deixou tão enfraquecida que sua estratégia para o Brexit passou a ser debatida publicamente dentro de seu próprio partido, e dois ex-premiês lhe pediram para suavizar sua abordagem.

Depois de mais de uma hora de conversa entre May e a líder do DUP, Arlene Foster, a primeira-ministra afirmou que a discussão foi produtiva, e Foster disse esperar que um acordo possa ser feito “mais cedo, e não mais tarde”.

Apesar da incerteza sobre sua capacidade de governar, May confirmou que as tratativas do Brexit –que devem ser as conversas internacionais mais complexas que o Reino Unido realiza em décadas– irão começar na semana que vem, tal como planejado.

“Existe uma unidade de propósito entre as pessoas no Reino Unido”, disse ela após uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris.

Mas é cada vez maior a pressão para que May mude de curso no tocante ao tipo de Brexit que seu país deve buscar. O jornal The Times noticiou que o ministro das Finanças, Philip Hammond, irá induzir May a não retirar o país da união alfandegária, um arranjo que garante um comércio livre de tarifas dentro do bloco, mas proíbe que seus membros fechem acordos comerciais com terceiras partes.

O jornal não citou suas fontes e o Ministério das Finanças não quis comentar, mas a reportagem ilustrou o desafio que May irá enfrentar nos dias restantes até o início das negociações: encontrar uma posição que satisfaça tanto as facções pró-Europa quanto eurocéticas de sua sigla.