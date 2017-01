May sabia sobre testes nuclear em submarino, diz porta-voz

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, recebeu informação ao assumir o cargo no ano passado de que um submarino nuclear e sua tripulação foram certificados com sucesso em testes, disse sua porta-voz nesta segunda-feira.

O jornal Sunday Times relatou que um disparo de teste de um míssil nuclear britânico Trident a partir de um submarino falhou em junho, pouco antes de May pedir ao Parlamento autorização para gastar 40 bilhões de libras em novos submarinos.

Durante entrevista à BBC no domingo, May se negou repetidamente a responder diretamente sobre se tinha conhecimento sobre o mal funcionamento do teste antes da votação no Parlamento.

“Ao assumir o cargo, a atual primeira-ministra foi informada sobre diversas questões nucleares, incluindo esta”, disse a porta-voz a repórteres referindo-se ao resultado dos testes de certificação.

Perguntada se um mal funcionamento aconteceu, a porta-voz se negou a discutir detalhes operacionais de testes, mas disse que a capacidade e efetividade dos mísseis Trident não estão em questão.