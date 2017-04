May prometerá acabar com trânsito livre de pessoas após Brexit

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai se comprometer formalmente, antes da eleição do dia 8 de junho, a acabar com o trânsito livre de pessoas entre a União Europeia e o Reino Unido, segundo o jornal Daily Mail, citando fontes anônimas do partido governista.

A premiê também vai incluir em seu manifesto eleitoral o compromisso de deixar o mercado único europeu e a Corte Europeia de Justiça, de acordo com o jornal.

May surpreendeu aliados, adversários e o mercado financeiro na terça-feira, quando pediu a realização de eleições antecipadas no dia 8 de junho.