May pode fechar acordo com partido norte-irlandês nesta semana

Londres – O pequeno Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, pode fechar um acordo nesta semana para apoiar o Partido Conservador, da primeira-ministra britânica, Theresa May, depois que os governistas perderam sua maioria parlamentar em uma eleição no início deste mês, afirmou uma fonte do DUP nesta terça-feira.

O DUP e os conservadores vêm negociando desde a eleição do dia 8 de junho, quando May perdeu sua maioria no Parlamento de 650 cadeiras, o que significa que ela precisa do apoio dos 10 membros do DUP para aprovar legislações.

A fonte do DUP, falando sob condição de anonimato, disse ser possível que um acordo seja fechado nesta semana como foi concordado no início, mas que alguns detalhes ainda precisam ser acertados.

O Ministério de Finanças do Reino Unido ainda precisa concordar com detalhes sobre os investimentos na Irlanda do Norte, mas esse não é um problema dominante, disse a fonte.