May e Trump discutirão vazamentos sobre atentado em Manchester

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse hoje que vai abordar a questão do vazamento para a imprensa de informações referentes à investigação sobre o recente ataque terrorista em Manchester com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante reunião de cúpula em Bruxelas.

“Vou deixar claro ao presidente Trump de que inteligência que é compartilhada entre nossas agências policiais deve ser mantida com segurança”, afirmou a premiê, após um encontro de autoridades britânicas para discutir o ataque em Manchester.

Na noite de segunda-feira, 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa explosão ocorrida na saída de um show da cantora americana Ariana Grande em Manchester.

O ataque foi atribuído a um homem-bomba identificado como Salman Abedi. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.

Ontem, o jornal americano The New York Times publicou fotos de escombros causados pela explosão em Manchester, frustrando policiais britânicos que haviam reclamado mais cedo sobre vazamento de informações para autoridades dos EUA.

O ataque em Manchester foi o mais grave registrado no Reino Unido desde 2005. Fonte: Dow Jones Newswires.