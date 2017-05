May e Moon discutem necessidade de responder à Coreia do Norte

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o novo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, abordaram nesta sexta-feira a necessidade de “responder categoricamente” às violações da Coreia do Norte às resoluções da ONU, confirmou um porta-voz do Governo de Londres.

May telefonou para o novo líder sul-coreano para parabenizá-lo por sua recente vitória eleitoral e para conversar sobre a atual crise provocada pelo programa de testes de armamento nuclear da Coreia do Norte, segundo a fonte de Downing Street.

No transcurso da conversa, ambos combinaram que continuarão sendo “parceiros próximos” em assuntos como comércio, defesa e segurança.

“Eles combinaram que a relação bilateral continuará se fortalecendo”, acrescentou a fonte.