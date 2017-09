May diz que período de transição do Brexit será de 2 anos

Florença, Itália – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira que o período de implementação do Brexit irá durar cerca de dois anos.

“Durante o período de implementação, as pessoas continuarão autorizadas a vir e viver e trabalhar no Reino Unido, mas vai haver um sistema de registro, uma preparação essencial para o novo regime”, disse a premiê em discurso em Florença, na Itália, sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

“Hoje, essas considerações apontam para um período de implementação de cerca de dois anos”, acrescentou.