May diz que governará com “amigos” para alcançar acordo do Brexit

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira que vai formar um novo governo para fornecer estabilidade e liderar o Reino Unido em negociações com a União Europeia para garantir um acordo bem-sucedido sobre a separação do país da UE.

Na entrada de sua residência oficial na Downing Street, May disse que pode confiar no apoio de seus “amigos” do Partido Democrático Unionista (DUP), da Irlanda do Norte, no Parlamento, depois que seu Partido Conservador fracassou em conquistar a maioria parlamentar nas eleições.

“Nós vamos continuar a trabalhar com nossos amigos e aliados, particularmente no Partido Democrático Unionista”, disse.

“Nossos dois partidos desfrutam de um forte relacionamento ao longo de muitos anos e isso me dá confiança para acreditar que nós seremos capazes de trabalhar juntos no interesse de todo o Reino Unido”.