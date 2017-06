May diz que formará governo com apoio de partido norte-irlandês

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que formará Governo com o apoio dos unionistas da Irlanda do Norte, para liderar as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Em uma breve declaração à nação na frente da residência oficial de Downing Street, May confirmou sua decisão após pedir à rainha Elizabeth II a permissão para formar Governo, apesar de ter perdido a maioria absoluta nas eleições gerais de quinta-feira.

A premiê – que conseguiu 318 cadeiras, oito menos das 326 necessárias para chegar à maioria absoluta – assegurou que o seu Governo dará “certeza” em um momento “crítico” para o Reino Unido, a dez dias do começo das negociações do “brexit”.

May disse que trabalhará com “os amigos e aliados do Partido Democrático Unionista”, que obtiveram dez das 18 cadeiras que a Irlanda do Norte tem na Câmara dos Comuns, formada por um total de 650 parlamentares.

Nesse sentido, a líder conservadora explicou que as duas legendas desfrutaram de uma “forte relação” durante anos, o que lhe dá a confiança para continuar trabalhando pelo interesse do país.

“Isto nos permitirá nos unir como país e canalizar as nossas energias para um acordo de sucesso do ‘brexit+’, que funcione para todos neste país, assegurando uma nova associação com a UE que garanta a nossa prosperidade a longo prazo”, acrescentou May.

“Este Governo guiará o país nestas negociações cruciais do ‘brexit’, que começarão em dez dias e cumprirá com a vontade do povo britânico de tirar o Reino Unido da UE”, acrescentou May.

“O novo Governo trabalhará para manter nosso país seguro, depois dos atentados terroristas de Londres e Manchester”, explicou a líder conservadora.

May concluiu dizendo que esse governo cumprirá com a promessa de trabalhar para que “a prosperidade e as oportunidades sejam compartilhadas” por todos no Reino Unido.