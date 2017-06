May diz que conversas com partido irlandês são “produtivas”

Paris – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta terça-feira que as negociações com um partido da Irlanda do Norte sobre um acordo para apoiar seu governo minoritário foram “produtivas” e confirmou que as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia começarão na próxima semana.

May se reuniu com o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte nesta terça para discutir um acordo que teria o apoio do partido ao governo de May depois de ela não conseguir ganhar uma maioria absoluta em eleição na semana passada.

“O que estamos fazendo em relação às conversas que realizamos, as negociações produtivas que estamos tendo com o Partido Unionista Democrático, é assegurar que é possível, com seu apoio, dar a estabilidade ao governo do Reino Unido que eu acredito ser necessária neste momento”, disse May em entrevista coletiva em Paris depois de uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Confirmei ao presidente Macron que o cronograma para a negociação do Brexit permanece em curso e começará na próxima semana”, completou.