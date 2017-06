May diz que conversas com DUP continuam mas incêndio é prioridade

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que conversas com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP) com objetivo de assegurar apoio à sua maioria no governo continuam, mas que um incêndio em Londres se tornou prioridade nesta quarta-feira.

O Partido Conservador, de May, que não conseguiu conquistar uma maioria em uma eleição na semana passada, tem realizado conversas com o DUP sobre assegurar apoio de seus 10 membros do Parlamento para aprovar leis.

“Estamos continuando a ter conversas, mas hoje, como vocês imaginam, tem havido um foco real nesta terrível tragédia em Londres”, disse May em declaração transmitida pela TV.

Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um incêndio devastou um prédio de apartamentos.