May diz que apresentará detalhes sobre Brexit no início de 2017

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta terça-feira que vai apresentar no início do próximo ano mais detalhes sobre seus planos para a saída do Reino Unido da União Europeia, reforçando que o governo não pretende selecionar “pedaços” da adesão à UE, mas formar uma novo relacionamento.

Respondendo a perguntas de parlamentares às vezes irritados, May ofereceu poucos detalhes a mais sobre seus planos para a saída britânica da UE, repetindo que deseja obter o melhor acordo possível e que não comprometerá sua posição de negociação.

Ao ser pressionada se ofereceria ao Parlamento alguma informação adicional sobre como vê a futura relação britânica com a União Europeia, May disse que fará um discurso no início do próximo ano.

“Eu farei um discurso no início do Ano Novo estabelecendo mais detalhes sobre nossa abordagem e sobre a oportunidade que acho que temos como país para usar esse processo para formar um Reino Unido realmente global, que trabalha e negocia com países do mundo todo”, disse.

“O que precisamos dizer é… que vamos deixar a União Europeia e precisamos negociar uma nova relação com a União Europeia. Isso não é (sobre) tentar replicar pedaços da adesão, é sobre dizer qual é a nossa nova relação”.

May tem sido pressionada por parlamentares, empresários e autoridades da UE a apresentar um quadro mais amplo sobre como vê o relacionamento futuro do Reino Unido com a União Europeia, mas diz que antecipar muitas informações enfraqueceria o lado britânico nas negociações.