May diz que acordo final do Brexit será votado no Parlamento

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta terça-feira que irá colocar o acordo final sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em votação no Parlamento.

May disse que vai haver algumas concessões nas negociações, mas que é importante providenciar “a maior certeza possível” e que haverá o escrutínio adequado.

“Posso confirmar hoje que o governo colocará o acordo final que for fechado entre o Reino Unido e a União Europeia em votação em ambas as casas do Parlamento antes de entrar em vigor”, disse em discurso em Londres.