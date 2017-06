May diz estar “profundamente entristecida” com mortes em incêndio

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta quarta-feira estar “profundamente entristecida” pela trágica “perda de vidas” no incêndio da torre Grenfell, em Londres, no qual pelo menos seis pessoas morreram e 64 ficaram feridas.

Assim indicou um porta-voz de Downing Street, escritório oficial da dirigente conservadora, que anunciou que foi convocada uma reunião com responsáveis por contigência para coordenar a resposta a este “desastre”.

É esperado que o número de mortos aumente nas próximas horas, enquanto seguem os trabalhos de resgate às pessoas que permanecem no edifício de 24 andares e 120 apartamentos, com pelo menos 500 residentes

“A primeira-ministra está profundamente entristecida pela trágica perda de vidas na Torre Grenfell e se mantém constantemente informada sobre a situação”, disse o porta-voz.

“Os pensamentos da primeira-ministra estão com todos os afetados por este terrível incidente e com os serviços de emergências, que trabalham incansavelmente nestas circunstâncias”, acrescentou.

Dos feridos, um total de 20 permanecem em estado crítico, que foram levados para diversos hospitais da capital. O incêndio ocorreu no bairro de North Kensington e que começou por volta das 0h15 local (21h15, em Brasília).

Mais de 250 bombeiros, cem médicos e outros cem policiais se deslocaram na madrugada ao edifício incendiado, no qual ainda continuam as tarefas de busca e resgate.