May deve ficar a 22 cadeiras de maioria parlamentar, diz pesquisa

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deve conquistar 304 cadeiras no Parlamento britânico nas eleições de quinta-feira, 22 a menos do que o necessário para atingir a maioria de 326, indicou uma projeção diária do instituto YouGov publicada nesta terça-feira.

O Partido Conservador, de May, tinha 330 cadeiras quando a premiê convocou uma eleição antecipada em abril.

Na segunda-feira, a projeção da YouGov indicou que os Conservadores ganhariam 305 cadeiras.

O Partido Trabalhista, principal legenda de oposição, deve conquistar 266 cadeiras, segundo a YouGov, menos do que os 268 apontados na segunda-feira.

Outra pesquisa, produzida pela Lord Ashcroft Polls, previu na última semana que os conservadores conseguiriam a maioria parlamentar.