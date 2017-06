May define seu futuro diante dos deputados de seu partido

A primeira-ministra britânica, Theresa May, arrisca seu futuro nesta segunda-feira em uma reunião com deputados do Partido Conservador, furiosos com o revés registrado nas eleições legislativas da semana passada, que os obriga a buscar um acordo com um partido ultraconservador da Irlanda do Norte.

Muito fragilizada depois de perder a maioria absoluta no Parlamento, Theresa May terá que prestar contas do fracasso inesperado, pois há algumas semanas as pesquisas eram amplamente favoráveis à chefe de Governo.

Em uma entrevista ao canal Sky News no domingo à noite, May negou que se encontre em “estado de choque” e desafiou os que pedem sua renúncia, determinada a seguir governando.

Na sexta-feira ela confirmou que pensava em “iniciar as negociações do Brexit nas próximas duas semanas, conforme o planejado”.

Boris Johnson, que foi confirmado no ministério das Relações Exteriores, negou os boatos que apontam sua intenção de suceder a May.

“Aos que dizem que a primeira-ministra deve renunciar ou que devemos celebrar novas eleições ou inclusive, Deus nos livre, um segundo referendo, afirmo que esqueçam”, escreveu no tabloide The Sun.

Brexit duro ou brando?

O ministro do Brexit, David Davis, que também foi confirmado no cargo, apoiou May em uma entrevista à rádio BBC, mas admitiu que “alguns elementos do programa” dos Tories, conservadores, para estas eleições “serão eliminados”.

A respeito do Brexit nada mudou, de acordo com Davis, para quem uma saída do mercado único europeu é necessária “para retomar o controle” das fronteiras britânicas e que continua existindo a possibilidade de não alcançar um acordo.

Muitos analistas, no entanto, consideram que May pode ser obrigada a abandonar a ideia de um Brexit “duro” e manter o país na união alfandegária e no mercado único europeu.

Para o diretor da gigante da publicidade WPP, Martin Sorrell, citado pelo jornal econômico City A.M., o resultado da eleição reforçou “paradoxalmente” as possibilidades de um Brexit “brando”.

Neste contexto, a única certeza, segundo Carolyn Fairbairn, do Financial Times, é que “se afastou a probabilidade de conseguir um bom acordo para o Reino Unido”.

Em primeiro lugar, May terá que chegar a um entendimento com o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte. Os 10 deputados desta formação permitiriam aos Tories (318 deputados) superar as 326 cadeiras necessárias para governar com uma leve maioria.

Críticas e dúvidas

Esta perspectiva provocou fortes críticas no Reino Unido pelo conservadorismo social do partido norte-irlandês, que faz uma oposição veemente ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao aborto.

Além disso, o acordo provoca dúvidas sobre a neutralidade do governo britânico na Irlanda do Norte, uma região ainda sob grande tensão, 20 anos após o fim do conflito.

A líder do DUP, Arlene Foster, afirmou no domingo que as negociações devem prosseguir esta semana e que na terça-feira se reunirá com May em Londres.

O novo gabinete de Theresa May, anunciado no domingo e marcado pela renovação dos principais ministros e o retorno do político pró-Brexit Michael Gove, desta vez como ministro do Meio Ambiente, se reunirá na segunda-feira à tarde.

Gove, que foi destituído por May do ministério da Justiça quando ela chegou ao poder em julho, retorna ao Executivo em uma tentativa de evitar um golpe contra a líder do Partido Conservador, de acordo com o jornal Daily Telegraph.

Na terça-feira, May se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, enquanto a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, do Partido Nacional Escocês (SNP, independentista), pedirá uma pausa nas negociações do Brexit.

O novo Parlamento britânico terá sua primeira sessão na terça-feira, antes da cerimônia de abertura solene de 19 de junho, quando está previsto o início das negociações sobre o Brexit com a União Europeia.