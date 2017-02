May apresentará livro branco sobre Brexit nesta quinta

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, informou nesta quarta-feira que apresentará amanhã no parlamento o esperado livro branco sobre o “Brexit“, no qual especificará os objetivos do governo na negociação com a União Europeia (UE).

Na sessão semanal de perguntas à primeira-ministra na Câmara dos Comuns, May confirmou que divulgará o livro branco depois de os deputados exigirem um documento formal com as metas da negociação do governo com o bloco europeu.

A primeira-ministra fez o anúncio antes do início do segundo debate sobre o projeto de lei que autorizará a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa e que abre as negociações para a saída do país da UE. Ela já tinha antecipado os objetivos do Reino Unido em um discurso realizado no mês passado.

Vários deputados do Partido Conservador, liderado por May, que apoiaram a permanência do Reino Unido na UE no referendo de 23 de junho de 2015 pediram a elaboração desse livro branco.

No discurso realizado em janeiro, a primeira-ministra confirmou que tem a intenção de tirar o país do mercado único europeu com o objetivo de controlar a imigração. No entanto, disse confiar em firmar um amplo acordo comercial com a UE após o “Brexit”.

Hoje, May voltou a afirmar que tem a intenção de solucionar a situação da imigração dos europeus que residem no Reino Unido assim que iniciar o processo do “Brexit”, desde que haja uma medida recíproca para os britânicos que vivam em outros países da UE.

Após o novo debate sobre o projeto de lei que autoriza o governo a ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, os deputados votarão se o texto pode passar para os comitês da Câmara dos Comuns.

Depois disso, o projeto volta para o plenário para ser votado e ainda tem que passar pela Câmara dos Lordes antes de entrar em vigor. A previsão é que a lei que permite a ativação do “Brexit” seja sancionada no início de março, quando May comunicará formalmente aos outros 27 membros da UE a saída do bloco.