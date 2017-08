Marroquina sofre tentativa de estupro perante passividade geral

Rabat – Uma jovem marroquina sofreu uma tentativa de estupro dentro de um ônibus público na cidade de Casablanca, perante a passividade do motorista do veículo e dos passageiros que estavam presentes, segundo denunciou nesta segunda-feira a ONG marroquina “Não toque no meu filho”.

A agressão, ocorrida em data não especificada, foi revelada na noite de domingo em um vídeo de apenas um minuto no qual um grupo de quatro jovens tira a roupa da jovem dentro do ônibus, a toca e trata de estuprá-la entre risos em plena luz do dia.

O ônibus segue seu caminho enquanto os agressores realizam os fatos entre risos: finalmente os gritos da jovem são tão agudos que a deixam ir embora.

A ONG, especializada em casos de pederastia e agressão sexual, acaba de publicar um comunicado no qual expressa sua indignação não só pelo “comportamento bárbaro dos adolescentes, mas “pela reação passiva dos passageiros e do motorista”, que poderia ter parado o veículo ou conduzido a um posto de policial.

A ONG aponta, além disso, o fato de que um deles (adolescentes, talvez menores de idade) estivesse filmando os fatos e depois divulgou o vídeo com total impunidade.

Não é a ONG a única que denuncia o vídeo, mas hoje muitas páginas da internet tacharam o fato (sem publicar o conteúdo do vídeo) de intolerável e criticaram a falta de reação dos passageiros e do motorista.

Até agora as autoridades não reagiram perante a notícia, apesar da ONG exigir a intervenção do Procurador-Geral, para que dê ordem à Polícia para que investigue os fatos e detenha os autores.