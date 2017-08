Marinha dos EUA substituirá comandante de navio acidentado

Washington – A Marinha dos Estados Unidos destituirá nesta quarta-feira o almirante Joseph P. Aucoin, comandante da 7ª Frota, à qual pertence o navio que colidiu na segunda-feira perto de Cingapura, um incidente no qual desapareceram dez tripulantes, segundo informou a imprensa local.

O almirante Aucoin deixaria o comando em setembro, após dois anos no cargo, mas o incidente forçou sua saída.

Segundo o “The New York Times”, o comandante da Frota do Pacífico – à qual pertence a 7ª Frota -, Scott H. Swift, tornará oficial nesta quarta-feira a substituição em Yokosuka, no Japão, base da unidade comandada pelo almirante Aucoin.

Na segunda-feira, o navio USS John S. McCain colidiu com um petroleiro de 30 mil toneladas que navegava com bandeira da Libéria e sofreu danos significativos em seu casco.

Dez tripulantes desapareceram na colisão e outros cinco ficaram feridos. A marinha da Malásia já localizou “potenciais” restos mortais e está trabalhando para confirmar esta informação e identificar os possíveis corpos.

Esta é a quarta colisão de embarcações americanas na região desde janeiro. A marinha ordenou um parêntese em suas operações no mundo todo e uma revisão integral dos incidentes envolvendo seus navios no Pacífico nos últimos meses.