Paris – A candidata ultradireitista nas eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen, votou neste domingo no segundo turno em seu reduto eleitoral de Hénin-Beaumont, no norte da França.

Com aparência séria e diante de um bom número de jornalistas, Marine, a quem as pesquisas dão como derrotada, votou acompanhada do prefeito da cidade, Steeve Briois.