Marine Le Pen promete congelar vistos para imigrantes na França

Paris – A candidata da extrema-direita à presidência da França, Marine Le Pen, prometeu congelar vistos de longo prazo para imigrantes, além de aumentar impostos para qualquer companhia que contratar trabalhadores estrangeiros.

Com a proximidade do primeiro turno das eleições presidenciais no próximo domingo, Le Pen afirmou que, caso eleita, irá emitir um decreto que cesse imediatamente a emissão de vistos para imigrantes, que estão tirando os empregos dos cidadãos franceses, segundo ela.

Le Pen também prometeu expulsar extremistas estrangeiros e retomar o controle das fronteiras da França. “Não podemos lutar contra o terrorismo que pesa sobre o nosso país sem nossas fronteiras”, disse.

Fonte: Associated Press.