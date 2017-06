Marine Le Pen lamenta resultado de eleição na França

Paris – A líder da extrema direita Marine Le Pen lamentou a “catastrófica” participação no primeiro turno das eleições parlamentares francesas, que se mostra dominado pelo partido centrista do presidente Emmanuel Macron.

Marine, que concorreu na eleição na França, pediu aos eleitores patrióticos que votassem em massa no segundo turno, em 18 de junho, para ampliar a presença do seu partido na Assembleia Nacional. As projeções indicam que o partido de Marine deve conquistar cerca de uma dúzia de assentos.

Ela também criticou o sistema eleitoral por ser desfavorável a partidos menores como o dela.