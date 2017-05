Marido de primeiro-ministro chama atenção na Otan

São Paulo – Uma foto tirada durante a última reunião entre os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que aconteceu, ontem, em Bruxelas, chamou a atenção do mundo e movimentou a internet.

A imagem oficial do encontro dos cônjuges dos líderes dos países-membros da organização contou com a participação de Gauthier Destenay, o “primeiro-marido” de Luxemburgo, casado com o premiê Xavier Bettel.

Destenay posou para a foto ao lado das primeiras-damas dos Estados Unidos, Melania Trump; da França, Brigitte Macron, da Turquia, Emine Gulbaran Erdogan, da rainha Matilde, da Bélgica; e da mulher do secretário-geral da Otan, Ingrid Schulerud, além das primeiras-damas da Bulgária e Islândia, Desislava Radeva e Thora Margret Baldvinsdottir.

Bettel e Destenay já tinham uma união civil desde 2010 e se casaram em 2015 em Luxemburgo, após a aprovação do casamento gay no país.

Eleito para o cargo em dezembro de 2013, Bettel se tornou o primeiro líder da União Europeia e o segundo representante de uma nação no mundo a oficializar um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Ele assumiu sua orientação sexual publicamente em 2008.

A presença de Destenay na reunião da Otan foi considerada um marco de representatividade para a comunidade LGBT e uma mensagem aberta contra a homofobia, em um encontro que contou com a presença de importantes lideranças mundiais.