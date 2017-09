Maria ficará mais forte ao se afastar da República Dominicana

Miami – O furacão Maria, de categoria 3, ficará mais forte nas próximas horas enquanto se afasta da costa nordeste da República Dominicana com ventos de 185 km/h, informou nesta quinta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A tempestade, que causou uma morte em Porto Rico, se move a 15 km/h em direção noroeste, o que o afasta paulatinamente da ilha Hispaniola e o leva para o arquipélago de Turks e Caicos, e posteriormente para o leste das Bahamas.

No seu boletim das 9h (horário de Brasília), os meteorologistas do NHC preveem que o Maria vai ganhar “certa força” durante as próximas horas.

O furacão encontrava-se a essa hora a cerca de 150 quilômetros ao norte da cidade dominicana de Punta Cana, e a 305 quilômetros ao sudeste da ilha Grande Turk.

Os especialistas assinalam que os ventos com força de furacão se estendem desde o centro do ciclone até 95 quilômetros de distância e os ventos de tempestade tropical são sentidos até 240 quilômetros.

Em Porto Rico, o Maria deixou sem eletricidade a grande maioria do território e provocou o transbordamento de vários rios, causando uma morte.