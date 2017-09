“Maria” cai para categoria 2 e avança para República Dominicana

Miami – O furacão “Maria”, debilitado à categoria 2, avança para o leste da República Dominicana com ventos máximos de 175 km/h, após ter causado devastação e inundações “catastróficas” em Porto Rico.

O furacão, que tocou terra em Porto Rico nesta quarta-feira como categoria 4, se encontra 90 quilômetros ao leste-nordeste de Punta Cana, na República Dominicana, e se move em direção noroeste a 19 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Em seu boletim das 20h (horário local, 21h de Brasília), o NHC indica que se espera que “Maria” siga avançando na direção noroeste, mas com uma redução paulatina da velocidade até quinta-feira à noite e que na sexta-feira gire para o norte-noroeste.

Também se espera que entre hoje e amanhã recupere força e volte a ser um furacão de categoria maior na quinta-feira.

O padrão de trajetória indica que o centro de “Maria” se afastará da costa noroeste de Porto Rico no transcurso desta noite.

O olho do furacão passará esta noite e na quinta-feira sobre águas próximas à costa nordeste da República Dominicana e depois se deslocará perto das ilhas Turks e Caicos e do sudeste das Bahamas na quinta-feira durante a noite e na sexta-feira.

Segue em vigor um aviso de furacão para Porto Rico, Culebra e Vieques, de Cabo Engaño até Puerto Plata na República Dominicana, para as ilhas Turks e Caicos e o sudeste das Bahamas.

Na República Dominicana, do oeste de Puerto Plata até o norte da fronteira com o Haiti e do oeste de Cabo Engaño até Punta Palenque, rege um aviso de tempestade tropical.

Os ventos com força de furacão se estendem a até 95 quilômetros do centro de “Maria” e aqueles com força de tempestade tropical a até 240 quilômetros.

As condições próprias de uma tempestade tropical já são sentidas nas áreas de advertência da República Dominicana desde esta tarde e as condições de furacão em áreas específicas se darão nesta mesma noite.

As autoridades locais esperam ventos, ressacas, chuvas e tornados na área sob influência de “Maria”.