Mapa original da Disney pode arrecadar US$900 mil em leilão

Los Angeles – O primeiro mapa de Walt Disney para seu planejado parque temático Disneylândia no sul da Califórnia irá a leilão em junho e pode arrecadar até 900 mil dólares, informou uma casa de leilões nesta sexta-feira.

O mapa de 1953, desenhado à mão e pintado à mão, foi criado por Disney e pelo artista Herb Ryman e usado para apresentação a investidores a fim de conseguir financiamento para construção do primeiro parque temático Disney em Anaheim.

O mapa mostra com clareza esboços do parque com o icônico Castelo da Bela Adormecida e ferrovia, e seções para as áreas Fantasy Land, Land of Tomorrow e Frontier Land.

O mapa da Disney foi passado através de funcionários e amigos e o atual vendedor deseja continuar anônimo, informou a casa de leilões Van Eaton Galleries em Los Angeles.

O mapa vale uma estimativa de 700 mil a 900 mil dólares e será a peça central de um leilão em 25 de junho.