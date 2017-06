Manifestantes queimam prédio do Supremo em Caracas

Manifestantes incendiaram nesta segunda-feira um prédio administrativo do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), durante violentos distúrbios em Caracas, em mais um dia de protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Grupos de encapuzados atiraram pedras e coquetéis molotov contra o prédio da Direção Executiva da Magistratura, em Chacao, provocando um incêndio na fachada, constatou a AFP no local.

Uma grande coluna de fumaça se erguia sobre o prédio no final da tarde, em meio à ação dos bombeiros e da Guarda Nacional, que utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

No prédio funciona um órgão auxiliar do TSJ, a administração e inspetoria do Poder Judiciário, alvo frequente de manifestantes desde o início da atual onda de protestos contra Maduro, que já deixou 66 mortos e mais de mil feridos.

O TSJ anunciou nesta segunda-feira que mudará a instituição de local por considerar Chacao “um território sem lei”.