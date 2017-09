Frankfurt evacua 60 mil moradores para desativar bomba

A cidade de Frankfurt, evacuou, neste domingo (3), mais de 60 mil moradores para desativar uma enorme bomba britânica da Segunda Guerra Mundial, a maior operação deste tipo na Alemanha desde 1945.

“Não é um sentimento muito agradável, sair de casa assim, mas não temos escolha, não sabemos bem o que vamos fazer hoje”, queixou-se Jürgen Winterscheidt, de 52 anos, que deixou a região de ônibus, acompanhado por sua mãe, de 74 anos.

A senhora Karin Winterscheidt já pensou num programa para o dia: “Talvez a gente vá a um museu, eles estão de graça para as pessoas que foram evacuadas”.

O artefato da Royal Air Force de 1,8 tonelada foi batizado de “Blockbuster” pelos cidadão de Frankfurt, por causa de sua carga explosiva que pesa, sozinha, 1,4 tonelada. Ela seria o suficiente para destruir um quarteirão de casas e edifícios.

A bomba foi descoberta no começo da semana, em um canteiro de obras no perímetro da universidade da cidade, a dois quarteirões dos bancos e do centro.

Para a desminagem ser segura, os habitantes de um perímetro de 1,5 quilômetro tiveram que deixar suas casas. São cerca de 60 mil pessoas, 10% da população da metrópole.

Eles começaram a fazer a evacuação por volta de 6H00 (1H00 em Brasília), e os últimos moradores que não podiam se deslocar sozinhos – pessoas idosas ou com deficiências – serão transferidos no fim da manhã.

A maioria dos habitantes levou a saída forçada numa boa.

Claudia Schmitt, uma bancária de 61 anos, tomou precauções para caso a operação dure mais que o previsto. “Eu trouxe um livro comigo, a autobiografia do Bruce Springsteen que tem mais de 600 páginas”, disse.

“É bem impressionante ver todos esses policiais na rua”, completou.

A desativação da bomba deve acontecer durante a tarde e estima-se que dure quatro horas.

Os intensos bombardeios aliados contra a Alemanha ainda obrigam as unidades de desminagem a neutralizar regularmente bombas da época, desenterradas em obras, bosques e campos.

Neste sábado, cerca de 21 mil pessoas foram evacuadas, em Coblenza, no oeste da Alemanha, para autoridades desativarem uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 500 quilos.