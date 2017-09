Mais de 300 mil americanos pediram ajuda ao governo após Harvey

Washington – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta quinta-feira que 311 mil vítimas do ciclone Harvey no estado do Texas já solicitaram ajuda ao governo.

“Estamos com vocês. Estamos aqui hoje, estaremos aqui amanhã e estaremos aqui todos os dias até reconstruir esta cidade e deixar este estado maior e melhor que antes”, disse Pence, que hoje visitou parte da região afetada pelo Harvey.

O vice-presidente também expressou o desejo do governo de Donald Trump de que o Congresso “trabalhe rápido” para aprovar a ajuda econômica aos cidadãos e empresas afetados pelo desastre.

Pence também aproveitou sua viagem ao Texas para confirmar que Trump e a primeira-dama, Melania, estarão de volta à região no próximo sábado, como já havia sido confirmado pela Casa Branca.

Trump, que esteve na última terça-feira no Texas, espera voltar no sábado para visitar a área mais castigada e conhecer alguns dos afetados pelas inundações.

As inundações do Texas, as maiores na história dos EUA, deixaram mais de 30 mil evacuados e cerca de 40 mortos até o momento, mas ainda existe a possibilidade que esse número aumente.