Mais de 195 mil pessoas pedem ajuda econômica nos EUA após Harvey

Washington – Mais de 195 mil pessoas pediram ajuda econômica ao governo dos Estados Unidos após a devastadora passagem da tempestade Harvey, informaram nesta quarta-feira funcionários da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema).

O governo já repassou mais de US$ 35 milhões em assistência financeira aos que fizeram a solicitação por um site, uma medida estabelecida pelo órgão para apoiar os afetados pelo fenômeno.

Em uma entrevista coletiva realizada em Washington, o diretor da Fema, Brock Long, pediu às vítimas que entrem em contato com suas seguradoras e se registrem no site do governo para receber ajuda.

Long explicou que 30 mil pessoas estão abrigadas em 230 albergues do estado do Texas. Cerca de 1.800 foram levadas desses refúgios para hotéis nas últimas horas, segundo o diretor.

A tempestade Harvey, que chegou ao Texas como um furacão de categoria 4 e agora avança para o estado da Louisiana, já deixou mais de 20 mortos, um número que está subindo nas últimas horas, à medida que os serviços de segurança conseguem abrir caminho nas inundações e acessar as áreas mais atingidas.

Apesar de ter se transformado em uma tempestade tropical ao longo da passagem pelo país, Harvey é o furacão mais potente a chegar nos EUA desde 2005, quando o Katrina devastou Nova Orleans, e o maior a atingir o Texas desde 1961.